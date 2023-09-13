ЕК предложила новый пакет финансовой поддержки Украине

Европейская комиссия (ЕК) предложила новый пакет помощи Украине на сумму в €50 млрд, рассчитанный на 4 года. Об этом объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась на сайте Европарламента.

По ее словам, эта сумма рассчитана на инвестиции и проведение реформ в республике.

Фон дер Ляйен заявила, что оказанная финансовая помощь поможет Украине по завершении конфликта заново отстроить современную и процветающую страну.

7 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне на сумму в $600 млн, в который войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

До этого на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.