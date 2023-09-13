Греф оценил меры российских властей для стабилизации курса рубля

Меры, которые предпринимают российские власти для стабилизации курса рубля, недостаточны. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает, и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», — подчеркнул Греф.

Накануне доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что скоординированные действия монетарных властей России способны удерживать доллар в коридоре 85-90 достаточно долгое время. Экономист объяснил, что летний рост курсов доллара и евро был вызван усилением оттока капитала, снижением выручки экспортеров и, соответственно, падением ее продажи.

«Была достигнута договоренность с экспортерами о регулярной продаже части экспортной выручки, а также проведена работа, связанная с усилением контроля за оттоком капитала», — перечислил Перепелица шаги, которые были предприняты для стабилизации курса рубля.

Полтора года назад весной Центробанк РФ принял решение о невозможности перевода за границу денег со счетов российских резидентов — это юридические лица и физические лица. Затем это требование по мере развития ситуации смягчалось, и сейчас действует лимит на оправку за рубеж $1 млн.

В понедельник-вторник курс рубля резко укрепился. Во вторник курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи опускались ниже 93 рублей и 100 рублей соответственно. Сейчас доллар стоит больше 96 рублей, евро — 103 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что вызвало резкое укрепление курса рубля.