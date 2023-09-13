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Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть

В Москве заявили о росте посещаемости столичного общепита более чем на треть

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Пресс-служба ресторана Cape

По информации, полученной от столичного комитета по туризму, в первом полугодии 2023 года жители и гости Москвы посещали рестораны, бары и кафе на 36% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оборот данных заведений, согласно ведомству, увеличился на 27% по сравнению с прошлым годом и составил 294 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Средний чек в ресторанах, кафе и барах Москвы за первые полгода 2023 года составил 1,3 тыс. рублей. У туристов расходы обычно превышают эту сумму на 30%, их средний чек за первое полугодие составил 1,7 тыс. рублей.

Для оценки посещаемости и трат гостей в ресторанах столицы aналитики изучили транзакции клиентов в 8 тыс. заведений общественного питания Москвы в категории ресторанов, кафе и баров (фастфуд не учитывался). Это охватывает более 40% всех заведений. В Москве, по данным Мостуризма, насчитывается 18,5 тыс. точек общественного питания, не включая фастфуд. Аналитики определяли приезжих по региону, указанному в банковской карте.

Мостуризм отмечает, что расходы туристов в ресторанах Москвы в прошлом году были выше, чем у москвичей. В 2022 году жители других регионов России потратили на 50% больше в массовых заведениях и на 10-15% больше в ресторанах высокого класса. Расходы туристов в ресторанах даже превысили показатели 2019 года до пандемии. Однако основную часть посетителей составляют жители Москвы: в 2022 году только 13% всех походов в столичные кафе и рестораны пришлось на туристов.

Владельцы кафе и ресторанов не заметили значительного роста числа посетителей, но увеличение транзакций, связывается источниками РБК на рынке с ростом популярности безналичных платежей и легализацией бизнеса.

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