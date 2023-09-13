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Qiwi намерена продлить срок реструктуризации бизнеса

Qiwi попросила Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Группа Qiwi попросила биржу Nasdaq продлить срок завершения реструктуризации бизнеса до 11 ноября 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Согласно заявлению Qiwi, необходимо дополнительное время для завершения заключительного этапа отчуждения российских активов, который требует определенных разрешений регулирующих органов.

В Qiwi также заявили, что группа выполнила основные этапы отчуждения активов. Независимый оценщик подготовил отчет об оценке всех российских активов, которые будут переданы от Qiwi plc в АО «Киви», активы также были консолидированы в рамках АО «Киви».

В июне сообщалось, что группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Отмечалось, что российские и международные активы планируется разделить к сентябрю 2023 года.

До этого Qiwi объявила о планах разделить свой бизнес на международный и российский.

В феврале Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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