Греф назвал достижимым курс на уровне 80-85 рублей за доллар

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о достижимости снижения курса доллара до 80-85 рублей. Об этом он сказал в эфире телеканала «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. <..> Я думаю, что при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождении механизма регулирования этой ситуации мы выйдем примерно на такие уровни», — заявил Греф.

До этого ЦБ РФ сообщил, что реальный эффективный курс рубля снизился почти на 30% в январе – августе.

Реальный курс рубля к доллару в августе уменьшился на 5% по сравнению с июлем, к евро — на 4,1%. Номинальный курс нацвалюты к доллару в августе упал на 5,1%, к евро — на 4%.

При этом доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица заявил «Газете.Ru», что курс доллара может благодаря усилиям российских властей снизиться до 85-90 рублей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.