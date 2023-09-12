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В США назвали, сколько Вашингтон потратил на помощь Украине

Fox News: США потратили на помощь Украине свыше $100 млрд

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

США в общей сложности направили на помощь Украине $110,97 млрд. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома.

Документ был подготовлен в ответ на запрос группы сенаторов-республиканцев, который направили Белому дому еще в январе 2023 года. Согласно письму, из общей суммы израсходовано уже $101,19 млрд.

Также отмечается, что эта сумма не учитывает новый запрос администрации американского лидера на выделение средств для Украины. Его объем составляет $24 млрд, из которых $13 млрд рассчитаны на военные нужды.

7 сентября Министерство обороны США заявляло, что Соединенные Штаты за время президентства Джо Байдена отправили Украине военную помощь на сумму более $44,4 млрд.

До этого официальный представитель Минобороны США подполковник Гэррон Гарн говорил, что доступные по линии Пентагона средства на выделение помощи Киеву составляют около $5,75 млрд.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал об уверенности в том, что конгресс одобрит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении Киеву дополнительных денег, в том числе и на военные нужды.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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