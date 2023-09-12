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В Швейцарии заявили, что страна не обязана присоединяться к антироссийским санкциям

Швейцария не будет комментировать толкования ЕС конфискации имущества граждан РФ

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Global Look Press

Швейцария не комментирует юридические толкования третьих стран по поводу применения санкций против России. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Федерального управления таможни и пограничной безопасности страны Донателла Дель Веккьо.

«Швейцария каждый раз принимает решение самостоятельно и не обязана ни юридически, ни политически присоединяться к санкциям ЕС. Швейцарские власти также самостоятельно принимают решения о применении санкций, принятых в Швейцарии, и, среди прочего, учитывают правоприменительную практику в ЕС», — сказала она.

12 сентября таможня Германии сообщала, что не станет делать исключения из санкций Евросоюза для граждан России.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что введенные в отношении России западные санкции — фикция. При этом он отмечал, что ограничения для внешней торговли РФ были наложены Западом, однако в настоящий момент более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, продолжают работать на российском потребительском рынке.

До этого комиссия по внешней политике парламента Швейцарии отказалась присоединиться к целевой группе G7 по санкциям против России REPO, занимающаяся поиском и арестом зарубежных активов российских граждан.

Ранее власти Швейцарии отвергли требование посла США заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ.

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