ОПЕК оценила перспективы мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в третий раз подряд сохранила прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2023 и 2024 годы. Согласно сентябрьскому отчету ОПЕК, в следующем году ожидается увеличение спроса на 2,44 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2022 годом, а в 2024-м — еще на 2,25 млн б/с.

Таким образом, оценки альянса остались прежними по сравнению с июльским докладом. При этом прогнозы спроса на текущий и следующий год были немного повышены — до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно.

В ОПЕК отмечают, что основным драйвером роста мирового спроса на нефть останутся страны за пределами ОЭСР. В частности, в 2023 году потребление в Китае и Индии вырастет на 2,3 млн б/с по сравнению с 2022 годом — до 55,9 млн б/с.

Эксперты объясняют это восстановлением экономики КНР после локдаунов, а также ростом спроса на топливо в других развивающихся странах Азии и Ближнего Востока.

Что касается государств ОЭСР, то здесь oжидается увеличение потребления лишь на 120 тыс. б/с — до 46,1 млн б/с в 2023 году. Это связано с замедлением экономики в Европе и сохраняющимися проблемами с логистикой.

По предварительным данным ОПЕК, в июле общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 7,9 млн баррелей по сравнению с июнем — до 2,779 млрд баррелей. Это на 138 млн баррелей ниже среднего показателя за последние 5 лет.

В начале сентября Саудовская Аравия продлила ограничения добычи нефти до конца 2023 года.

Ранее стоимость нефти обновила годовой рекорд.