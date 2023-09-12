Крым приступил к оценке ущерба от финансовой и транспортной блокады Украины

Рабочая группа крымского парламента начала оценку ущерба от транспортной блокады, организованной Украиной, сообщил в Telegram глава парламента Владимир Константинов.

«13 сентября в Арбитражном суде Крыма начнется рассмотрение нашего иска по водной блокаде по существу», — рассказал он.

По информации руководителя крымского парламента, по предварительным оценкам, сумма ущерба, причиненного Крыму Украиной в рамках водной блокады, может оцениваться порядка в 1 трлн рублей.

Константинов добавил, что представители санаторно-курортной отрасли оценили убытки в 2 млрд 197 млн рублей, а промышленные предприятия — в 1 млрд 342 млн рублей.

Кроме того, объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, в том числе разрушения на Крымском и Чонгарском мостах, может достигнуть 1 млрд 149 млн рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд рублей, уточнил парламентарий.

Как заявлял Константинов в июле, сумма иска к Украине по водной блокаде полуострова превысит 1 трлн рублей.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.