Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крым приступил к оценке ущерба от финансовой и транспортной блокады Украины

Рабочая группа парламента Крыма приступила к анализу ущерба от блокады Украиной

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Рабочая группа крымского парламента начала оценку ущерба от транспортной блокады, организованной Украиной, сообщил в Telegram глава парламента Владимир Константинов.

«13 сентября в Арбитражном суде Крыма начнется рассмотрение нашего иска по водной блокаде по существу», — рассказал он.

По информации руководителя крымского парламента, по предварительным оценкам, сумма ущерба, причиненного Крыму Украиной в рамках водной блокады, может оцениваться порядка в 1 трлн рублей.

Константинов добавил, что представители санаторно-курортной отрасли оценили убытки в 2 млрд 197 млн рублей, а промышленные предприятия — в 1 млрд 342 млн рублей.

Кроме того, объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, в том числе разрушения на Крымском и Чонгарском мостах, может достигнуть 1 млрд 149 млн рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд рублей, уточнил парламентарий.

Как заявлял Константинов в июле, сумма иска к Украине по водной блокаде полуострова превысит 1 трлн рублей.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях