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Стало известно, как снизился реальный эффективный курс рубля

ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля снизился почти на 30% в январе – августе

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Реальный эффективный курс рубля, то есть среднее значение курса российской валюты по отношению к курсам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции, в январе – августе снизился на 29,9%. Такую предварительную оценку привел Центробанк РФ.

Реальный курс рубля к доллару в августе уменьшился на 5% по сравнению с июлем, к евро — на 4,1%. Номинальный курс нацвалюты к доллару в августе упал на 5,1%, к евро — на 4%.

Если реальный эффективный курс растет, значит, экспорт дорожает и его объемы падают, в то время как объемы импорта увеличиваются, а его стоимость становится ниже. В случае, если реальный курс снизился по отношению к базовому периоду, все наоборот.

До этого в Банке России предупреждали, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. Аналитики Центробанка также сделали прогноз по уровню зарплат и курсу рубля на 2023 и 2024 годы. На 2023 год специалисты прогнозируют 81,8 рубля за доллар, на 2024 и 2025 годы — 85 рублей за доллар.

Скоординированные действия российских властей могут долго удерживать курс доллара в диапазоне 85-90 рублей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

Ранее «Газета.Ru» объяснила резкое укрепление курса рубля.

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