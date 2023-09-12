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Правительство Польши отказалось от ввоза украинского зерна

Польша запретит импорт зерна с Украины с 15 сентября

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Seth Perlman/AP

Правительство Польши приняло постановление о запрете импорта зерна с Украины после 15 сентября. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса.

Польша направит документ в Еврокомиссию, но если та не примет решения, Варшава введет запрет в одностороннем порядке. Запрет коснется четырех видов зерновых.

«Принятое постановление направлено в Европейскую комиссию, чтобы она приняла решение. Если она не примет решение, а у нас есть еще несколько дней до 15 сентября, то мы точно вводим в действие свое распоряжение, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерна до момента урегулирования Европейским союзом польско-украинских экономических отношений», — сказал Телюс.

Ранее министр сельского хозяйства Польши заявил о договоренности стран Восточной Европы обратиться в ЕС с просьбой запретить ввоз зерна с Украины до конца 2023 года. Позже министр по делам Европы Польши Шимон Шинковский также подчеркнул, что его страна прилагает усилия для продления ограничений.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на замминистра экономики Украины, что Киев готов обратиться в ВТО, если Польша введет односторонний запрет после 15 сентября.

Ранее Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

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