В России планируют вдвое увеличить выпуск тяжелых и средних беспилотников

Выпуск тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России планируют увеличить за ближайшие семь лет вдвое. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Как рассказал глава правительства, для развития производства БПЛА власти сформируют собственную промышленную базу, программное обеспечение и будут поддерживать спрос на них.

Он отметил, что количество легких беспилотников на данный момент исчисляется десятками тысяч, но в основном они изготавливаются «технологическими энтузиастами».

«Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие 7 лет планируем почти вдвое увеличить объем российского рынка тяжелых и средних аппаратов», — подчеркнул Мишустин.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов заявил, что в СФ рассматривают вопрос уменьшения сроков получения пользователями беспилотников разрешения на использование воздушного пространства.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.