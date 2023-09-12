Иностранная компания продаст свою долю аэропорта Пулково

Немецкий аэропортовый холдинг Fraport, владеющий 25%-ной долей в операторе пулковского аэропорта, намерен продать свою державу до конца 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на слова главы ВТБ Андрея Костина.

По условиям концессионного соглашения выход Fraport до 2025 года невозможен, однако способ сделки еще не определен. В качестве возможных покупателей названы российские владельцы аэропортов.

«Они долго не хотели это делать, но приходится»,— пояснил Костин, по его словам вопрос решается уже на протяжении года. За это время, рассказал он, «были разные покупатели — были даже иностранные покупатели», пишет «Ъ».

ВТБ владеет четвертью актвивов в операторе наравне с Fraport. Костин подтвердил планы строительства нового терминала Пулково в связи с исчерпанием мощностей.

Также необходима редомициляция компании из-за проблем с управлением. По словам банкира, приоритетом является решение вопросов с кредитами и принятием решений.

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