В ВТО признали опасность антироссийских санкций для тех, кто их вводит

Антироссийские санкции окажут негативное влияние на большинство экономик, указано в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.

«Торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах», — указано в отчете.

Согласно документу ВТО, аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении России, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик. При этом Москва столкнется с наибольшим падением реального ВВП, утверждается в отчете.

По данным главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в 2022 году экономика России сократилась на 2,1%. При этом Решетников прогнозирует, что в 2023 году экономика должна вырасти как минимум на 2%.

В ВТО резюмируют, что широкомасштабное введение односторонних санкций может навредить будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации.

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