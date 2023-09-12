Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь, сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы предприятия, госпиталь создан по стандартам НАТО, он рассчитан на 32 койко-места, в том числе имеет восемь коек интенсивной терапии, также оборудован операционной, аппаратами для проведения рентгена и компьютерной томографии, лабораторией, аптекой и помещениями для персонала.

В сентябре 2022 года Министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией концерна Rheinmetall Mobile Systeme (RMS) контракт на строительство госпиталя и сопутствующую поддержку при обучении персонала. Стоимость заказа составляет около €9 млн, отмечает производитель.

В рамках этого контракта Германия поставит Украине еще два аналогичных мобильных госпиталя в конце 2023 и начало 2024 годов.

В 2022 году стоимость акций Rheinmetall, которая производит военную технику для Украины, выросла в три раза.

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