Путин заявил о рисках, которые создает льготная ипотека

Президент России Владимир Путин заявил о наличии определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. Его слова приводит ТАСС.

«Да-да-да. Есть определенные риски. Но мы их видим и купируем», — отметил глава государства на Восточном экономическом форуме в ответ на вопрос модератора о том, видит ли он риски для экономики в связи с расширением льготной ипотеки.

До этого о рисках льготной ипотеки для экономики заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. Чиновник подчеркнул, что при действующей формуле, когда ключевая ставка растет, бюджет платит больше, а доходы банков растут, сообщала газета «Ведомости». По ее информации, правительство России рассматривает возможность повысить минимальный первоначальный взнос по ней с 15% до 20%, а также снизить размер субсидии для банков.

Ставки по льготной ипотеке находятся на уровне 8%, семейной — 6% годовых. Банки, выдающие такие кредиты, каждый месяц получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки, увеличенной на 2–5 п. п. в зависимости от программы. Сейчас ключевая ставка составляет 12% годовых. По мнению экспертов, ЦБ может оставить ее неизменной или увеличить до 13-14% 15 сентября.

После возможного решения правительства льготная ипотека продолжит пользоваться спросом, но немного подорожает, считает вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Кроме того, по его мнению, спрос на льготные программы по ипотеке будет поддерживаться из-за риска очередного повышения ключевой ставки Центробанком РФ. Эксперт отметил, что текущая ставка на вторичном рынке уже может привести к снижению спроса на вторичку в несколько раз.

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