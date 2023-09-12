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В России не смогли определить количество спроса на рабочую силу

ВШЭ и ЦМАКП продемонстрировали разногласия в вопросе кадрового голода

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Статистические данные, представленные различными аналитическими центрами, демонстрируют несогласованность в оценках спроса на рабочую силу в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, опрос Центра конъюнктурных исследований ВШЭ показал, что 73% компаний не планируют изменения в штатах. Однако ЦМАКП фиксирует рост совокупного спроса до рекордных 75,7 млн человек.

«Ситуация неоднозначная. С одной стороны, многие компании уже достигли оптимальной численности. С другой — ряд отраслей продолжает испытывать острый дефицит квалифицированной рабочей силы», — отмечает экономист Эдуард Мингазов.

Институт экономической политики имени Гайдара говорит о «хроническом кадровом дефиците». Министр экономики России Максим Решетников ранее расценил крайне низкую безработицу в 3% как проблему, тормозящую рост. По его мнению, требуется баланс между спросом и предложением на рынке труда.

Эксперты из ЦМАКП и Института экономической политики имени Гайдара, солидарны во мнении о наличии резервов среди молодежи, пенсионеров и мигрантов, которые можно активнее привлекать для востребованных секторов.

В конце августа в США зафиксировали максимальное число увольнений с 2020 года.

Ранее Центробанк назвал причину роста зарплат в России.

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