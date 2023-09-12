Греф заявил о недооцененности рубля

Необходимо найти причины, по которым текущий курс рубля не соответствует фундаментальному, и затем принять необходимые меры. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его цитирует «Интерфакс».

«У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и тем не менее курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля», — объяснил банкир.

Комментируя возможные шаги для стабилизации курса, Греф подчеркнул, что он не является большим сторонником валютного регулирования. В текущих условиях любые меры такого контроля легко обходятся, уточнил он.

«Что Андрей Леонидович (Костин — «Газета.Ru») сказал в отношении утечки капитала через рублевые активы, чего раньше никогда не было, — он абсолютно прав», — оценил Греф предложение главы ВТБ ограничить переводы за границу суммой 100 млн рублей ради поддержки курса российской валюты.

Глава Сбербанка также подчеркнул, что одной мерой проблему не решить и нужен комплекс действий.

«Мы свои предложения отправили в этой части», — сказал он.

На торгах Мосбиржи во вторник курс доллара опускался ниже 93 рублей, евро — ниже 100 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем связано резкое укрепление курса рубля.