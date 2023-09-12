Назван фактор, который может удержать курс доллара на уровне 85-90 рублей

Скоординированные действия российских властей могут долго удерживать курс доллара в диапазоне 85-90 рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Большинство аналитиков сходится во мнении, что курс снизится до 85 рублей за доллар, однако биржевые спекулянты могут снизить его еще ниже до 75 рублей. Волатильность рубля связана с неустойчивостью мировых цен на нефть и газ. Но скоординированные действия монетарных властей (эксперт имеет в виду Центробанк РФ — «Газета.Ru») способны удерживать доллар в коридоре 85-90 достаточно длительное время», — рассказал экономист.

По его словам, летний рост курсов доллара и евро был вызван усилением оттока капитала, снижением выручки экспортеров и, соответственно, падением ее продажи.

Широкий общественный резонанс подтолкнул правительство принять дополнительные меры по стабилизации и укреплению курса рубля, добавил Перепелица. Была достигнута договоренность с экспортерами о регулярной продаже части экспортной выручки, а также проведена работа, связанная с усилением контроля за оттоком капитала.

Полтора года назад весной Центробанк РФ принял решение о невозможности перевода за рубеж денег со счетов российских резидентов — это юридические лица и физические лица. Потом произошло поэтапное смягчение. Объем разрешенных переводов постепенно увеличился вплоть до $1 млн.

Отток капитала из РФ в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП, что во многом было обусловлено изменением модели финансирования внешнеторговых процессов и переводом физическими лицами денег на депозиты в зарубежные банки, ранее объясняли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Для сравнения в первом квартале 2023 года, он упал в 3,7 раза составив лишь $21 млрд год к году.

На торгах Мосбиржи во вторник курс доллара падал ниже 93 рублей, евро – 103 рублей.

Ранее «Газета.Ru» объяснила резкое укрепление курса рубля.