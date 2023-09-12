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Минэнерго займется снижением цен на топливо в России

Минэнерго займется исполнением поручений Путина по топливу

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Минэнерго России

Подзаголовок: Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство выполнит поручение президента Путина по дополнительным мерам для стабилизации топливного рынка. Об этом сообщает ТАСС.

«Минэнерго занимается стабилизацией рынка, дополнительные меры в соответствии с поручением президента будут безусловно исполнены», — сказал Шульгинов в рамках Восточного экономического форума.

Ранее Путин поручил правительству проработать дополнительные меры для стабилизации цен на топливо. Минэнерго в свою очередь начало проверку серого импорта топлива, которую уже оценило в несколько миллионов тонн. Все это произошло на фоне рекордного роста стоимости бензина и дизельного топлива. По данным СПбМТСБ, летнее дизтопливо подорожало до 71 тыс. рублей за тонну, а бензин АИ-92 — до 67,6 тыс. рублей за тонну.

Президент отметил, что правительство несвоевременно отреагировало на ситуацию с ценами на топливо. Однако сейчас кабмин и нефтяные компании договорились о совместных действиях по стабилизации рынка.

Ранее Минэнерго задумалось об ограничении экспорта топлива из РФ.

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