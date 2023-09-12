Греф не ждет дальнейшего повышения ключевой ставки

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12% продержится недолго и в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Об этом сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, это не очень длинная история. Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация», — сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Напомним, что в августе Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Это произошло на фоне усиления инфляции из-за геополитической напряженности и санкционного давления.

При этом позже ЦБ отметил, что в случае дальнейшего роста инфляционных рисков не исключает повышения ставки. Однако Греф сегодня заявил, что уже в эту пятницу не ждет нового ужесточения денежно-кредитной политики.

Глава Сбербанка добавил, что через три-шесть месяцев, когда станет понятен эффект от всех принятых мер, ЦБ «приступит к циклу снижения» ключевой ставки.

На прошлой неделе ЦБ снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам.

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