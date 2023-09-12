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Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда Москвы в сентябре

Самые высокие зарплаты в Москве оказались у стоматологов и прорабов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Журналисты РИАМО перечислили пять самых высокооплачиваемых вакансий на столичном рынке труда в сентябре. В целом, по их данным, уровень предлагаемых работодателями зарплат в Москве увеличился на 16% — до 73 766 рублей.

Первое место занимает стоматолог-ортопед. В одной из московских клиник ищут врача со стажем работы от 3 лет, ему готовы платить от 500 тыс. руб. в месяц. На втором месте — прораб отделочных работ. Специалисту со стажем работы от 2 лет и наличием профильного образования предлагают ежемесячное вознаграждение от 100 до 500 тыс. руб.

Третью строчку занимает брокер по недвижимости. В списке обязанностей — консультирование клиентов и ведение дел, коммуникации с банками, документооборот и отчетность. Оплата труда — 150-450 тыс. руб. в месяц. Четвертая в топе вакансия — автомеханик. В столичном автосервисе кандидату со стажем работы более двух лет готовы предложить 290-390 тыс. руб. в месяц.

На пятом месте позиция компьютерного мастера. В фирму по настройке и ремонту ПК требуется выездной инженер. В месяц ему обещают платить 200-380 тыс. руб. — в зависимости от выполненного объема работ.

В конце августа самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве стали агент по недвижимости (154 349 руб.), коммерческий агент (151 908 руб.) и бригадир (141 225 руб.).

Ранее сообщалось, что в России появилась необычная вакансия, связанная с объятиями.

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