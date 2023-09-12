Путин ответил на вопрос о подорожании топлива в России

Президент России Владимир Путин заверил, что кабмин занимается ситуацией, сложившейся вокруг цен на бензин. С таким заявлением глава государства выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Правительство этим занимается», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам президента, кабмин своевременно не среагировал в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились о совместных действиях.

Российский лидер обратил внимание, что очень важно обеспечить дизельным топливом сельхозпроизводителя, а для этого необходимо отрегулировать на него цены.

«Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел», — резюмировал Путин.

11 сентября стало известно, что в России на АЗС образовался дефицит дизельного топлива. В Туле на АЗС начали выдавать бензин по талонам.

8 сентября депутаты ГД заявили о необходимости установить предельные розничные цены на бензин.

Ранее в Минэнерго России назвали объем «серого» экспорта топлива.