Путин ответил на вопрос о подорожании топлива в России

Президент России Владимир Путин заверил, что кабмин занимается ситуацией, сложившейся вокруг цен на бензин. С таким заявлением глава государства выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Правительство этим занимается», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам президента, кабмин своевременно не среагировал в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились о совместных действиях.
Российский лидер обратил внимание, что очень важно обеспечить дизельным топливом сельхозпроизводителя, а для этого необходимо отрегулировать на него цены.
«Инструменты известны, договоренности есть, надеюсь, что это отразится на реальном положении дел», — резюмировал Путин.
11 сентября стало известно, что в России на АЗС образовался дефицит дизельного топлива. В Туле на АЗС начали выдавать бензин по талонам.
8 сентября депутаты ГД заявили о необходимости установить предельные розничные цены на бензин.
Ранее в Минэнерго России назвали объем «серого» экспорта топлива.