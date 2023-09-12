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Путин рассказал о роли Дальнего Востока для будущего страны

Путин заявил об исключительно великой роли Дальнего Востока для будущего РФ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, передает РИА Новости.

Как отметил президент, Дальневосточный Федеральный округ занимает 40% территории страны, здесь находится почти половина лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и прочего. Кроме того, здесь работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги, подчеркнул он.

По его словам, власти России хорошо понимают, что роль этого региона для будущего страны и ее позиции в многополярном мире исключительно велика. Он также добавил, что опережающее развитие Дальневосточного региона является абсолютным приоритетом РФ на весь 21-й век.

Ранее на ВЭФ Путин сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные автомобильные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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