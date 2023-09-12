Путин рассказал о роли Дальнего Востока для будущего страны

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России и ее позиции в многополярном мире исключительно велика, передает РИА Новости.

Как отметил президент, Дальневосточный Федеральный округ занимает 40% территории страны, здесь находится почти половина лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и прочего. Кроме того, здесь работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги, подчеркнул он.

По его словам, власти России хорошо понимают, что роль этого региона для будущего страны и ее позиции в многополярном мире исключительно велика. Он также добавил, что опережающее развитие Дальневосточного региона является абсолютным приоритетом РФ на весь 21-й век.

Ранее на ВЭФ Путин сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные автомобильные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».