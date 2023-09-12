Украинский военный пролежал на поле боя четыре дня, брошенный товарищами

Солдат Вооруженных сил Украины Евгений Зиновик заявил, что рад попасть в плен спустя четыре дня, с того момента, как его бросили товарищи, сообщает РИА Новости.

«Я получил тяжелое ранение, в связи с которым я уже не мог сам передвигаться. Сбоку вошел осколок, а сзади вышел. С переломом тазобедренной кости», — сообщил Зиновик.

Он рассказал, что его мобилизовали в Херсоне зимой 2023 года, хотя до этого он не проходил срочную службу. После призыва, Зиновика отправили на полигон в Британию, где обучали штурмовать позиции. По словам пленного, их обучали британские и финские военные.

В плен Зиновик попал, участвуя в контрнаступлении ВСУ на Южнодонецком направлении — ему и его сослуживцам заявили, что в поселке Новодонецкое якобы не осталось российских войск. Однако его отряд попал под огонь российских подразделений, сам Зиновик был ранен — сослуживцы занесли его в бронемашину и сбежали.

Спустя четыре дня Зиновика нашли российские солдаты — его перевязали, а затем отнесли к врачам и обеспечили едой и водой. Зиновик отметил, что он рад попасть в плен к российским солдатам.

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