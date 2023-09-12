Путин предложил распространить Дальневосточную ипотеку на всех работников ОПК

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить планку Дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей, а также распространить действие программы на всех работников оборонно-промышленного комплекса страны в этом регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал президент РФ в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что программу необходимо распространить на работников этой сферы «независимо от их возраста и семейного положения, так же, как мы это сделали для врачей и учителей».

Он напомнил, что специальные условия ипотеки предлагают кредитование до 6 млн рублей сроком на 20 лет со ставкой 2%. С ее помощью свое жилье купили более 78 тысяч семей, добавил президент.

«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность — мы вчера с коллегами тоже об этом говорили, — а именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 млн для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров», — добавил Путин.

Ранее первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов обратил внимание, что темпы ввода нового жилья на Дальнем Востоке опередили среднероссийские значения. Он счел основным толчком к росту решение президента страны о запуске «Дальневосточной ипотеки» под 2%. Согласно приведенным им данным, 80% всех жилищных кредитов на Дальнем Востоке приходятся на эту программу.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении стипендий до уровня МРОТ.