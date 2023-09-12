Путин раскрыл динамику инвестиций на Дальнем Востоке

Инвестиции в экономику Дальнего Востока опережают общероссийский показатель в три раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель», — отметил он.

Путин напомнил, что если с 2014 по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%.

Президент подчеркнул, что недра на Дальнем Востоке изучены всего на 35%. По его словам, это говорит о том, что есть все возможности «для кратного роста добывающих отраслей». Российский лидер обратил внимание на возможность получения дефицитных, стратегических видов сырья, востребованным в экономике будущего.

Одновременно Путин призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

11 сентября «Газета.Ru» сообщала, что президент России прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в рамках ВЭФ не планируется.

Ранее эксперт назвал верной стратегией развитие инфраструктурных центров Дальнего Востока.