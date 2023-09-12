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В Сбере рассказали об особом внимании к работе с китайским бизнесом

Попов: Сбер поддерживает китайские компании, локализованные в РФ

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом и поддерживает как китайские компании, локализованные в РФ, так и российские бизнес-проекты с Китаем, заявил в интервью агентству «Синьхуа» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка России Анатолий Попов.

По словам Попова, на данный момент клиентская база Сбера включает порядка 7,4 тыс. компаний-резидентов с китайским участием. Суммарный портфель запланированных на территории России проектов с китайским капиталом, превышает 2 трлн рублей, и это не предел.

Зампред правления Сбербанка считает, что российский рынок — уникальная для китайских брендов возможность занять свою нишу. И материальная продукция, и прямые инвестиции из Китая приветствуются в России на государственном и деловом уровнях, отметил он. По словам Попова, работающие в России китайские компании помогают модернизировать реальный сектор, передают технологии и делают доступными многие потребительские товары, успешно замещая ушедшие западные бренды.

По словам финансиста, для бизнеса Китая Дальний Восток является привлекательной территорией развития и комфортной точкой выхода на зарубежный рынок. В регионе, по его словам, велико присутствие китайского бизнеса в области контейнерных морских перевозок и строительства.

Анатолий Попов сообщил, что для поддержки предпринимателей из Китая Сбер разработал портфель комплексного банковского сопровождения, объединивший ключевые инструменты финансирования, основные режимы кредитования, программы инвестиционного кредитования и различные виды факторинга в операционной деятельности компании, подчеркнул зампредседателя правления Сбербанка.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что Китай может служить для России потенциальным примером в области развития туризма.

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