Генпрокурор предложил ввести ответственность за неисполнение инвестпрограмм в энергетике

Генеральным прокурором России Игорем Красновым было предложено ввести ответственность для энергоснабжающих организаций за неисполнение инвестиционных программ в тех случаях, когда средства на них были заложены в тарифы для потребителей, сообщает ТАСС.

Краснов отметил, что органами прокуратуры были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали.

Генеральный прокурор заявил, что поставил перед российским правительством вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования являются деньги потребителей. Он выразил уверенность, что такие меры дадут положительный эффект и будут определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры.

Краснов подчеркнул, что лишь одного доступа к ресурсам недостаточно. Важно, чтобы соответствующая инфраструктура исправно функционировала и поддерживалась в надлежащем состоянии.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов взял под личный контроль разбирательство в причинах перебоев с электроснабжением в Дагестане.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.