Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику в Магаданской области

Президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи была запущена вторая очередь расположенной в Магаданской области золотоизвлекательной фабрики «Павлик», сообщает РИА Новости.

Золоторудная компания «Павлик» расширила мощности действующего горно-обогатительного комплекса. Был возведена вторая золотоизвлекательная фабрика и построена вспомогательная инфраструктура. Предприятие обладает уникальной технологией, которая позволяет добывать золото из упорных углистых руд. Первая очередь на месторождении была введена в строй в 2015 году. В прошлом году там было произведено 7,2 т золота. Вторая очередь предприятия позволит увеличить переработку руды до 12 млн тонн. Ежегодное производство золота достигнет 13 тонн.

Ранее сообщалось что президент РФ Владимир Путин запустил производство меди на крупнейшем в России месторождении. На предприятии уже успели получить первый медный концентрат. Объем инвестиций в проект превысил 230 млрд рублей. Разработка месторождения «Удокан» началась летом 2020 года. Сегодня объем добычи составляет около 6,5 млн тонн.

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