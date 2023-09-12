Запрет на въезд автомобилей граждан РФ действовал в ЕС и до пояснения Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии в интервью РИА Новости пояснил, что запрет на импорт автомобилей из России в Европейский союз существует уже долгое время и не связан с недавно опубликованным пояснением ЕК. Он также отметил, что государства — члены союза должны самостоятельно следить за соблюдением ограничительных мер.

В прошлую пятницу Европейская комиссия сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, также распространяются на личные автомобили российских граждан с российскими номерами. В результате гражданам РФ запрещено въезжать на своих автомобилях на территорию ЕС, даже в туристических целях и на короткий срок.

Тем не менее, представитель Еврокомиссии подчеркнул, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян на европейскую территорию. К таким вещам относятся, например, одежда и средства гигиены, которые не являются предметами роскоши и не имеют высокой стоимости. Ранее пояснение ЕК вызвало слухи о запрете на ввоз личных вещей российских туристов в ЕС, даже вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри отметил, что запрет на импорт в ЕС действует уже значительное время, несмотря на то, что пояснение было опубликовано на прошлой неделе. Он также подчеркнул, что применение санкций ЕС лежит на ответственности государств-членов, и они должны следить за соблюдением правил ЕС.

Ранее Финляндия, Эстония и другие страны изучали пояснение Еврокомиссии и оценивали его влияние на ввоз товаров россиянами. Эстония выразила поддержку синхронного применения ограничений с Финляндией и странами Балтии.

Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, включающего представителей всех 27 государств-членов. Однако применение и интерпретация санкций входят в компетенцию отдельных правительств. Еврокомиссия в свою очередь предоставляет рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что решение по ситуации с автомобилями граждан России, которые въехали в страны Евросоюза до публикации новых рекомендаций Еврокомиссии, должны быть приняты компетентными органами союза. Он посоветовал обратиться в соответствующие органы стран — членов ЕС в случае возникновения проблемных ситуаций. Представитель Еврокомиссии также напомнил, что запрет на импорт автомобилей из России в ЕС действует давно, и его соблюдение должны контролировать сами страны-члены.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.