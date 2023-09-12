Несколько стран отказались от шведской свинины из-за вспышки африканской чумы

Австралия, Армения, Сингапур, Тайвань, Украина, Филиппины и Япония ввели запрет на импорт шведской свинины из-за вспышки африканской чумы свиней среди диких кабанов в Швеции, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс (AFP).

«Ряд стран заблокировали импорт шведской свинины после недавней вспышки африканской чумы свиней среди диких кабанов в этой скандинавской стране», — сообщили агентству в шведской ассоциации мясной промышленности.

Отмечается, что 6 сентября в телах нескольких диких кабанов в 145 километрах к северо-западу от Стокгольма была выявлена африканская чума. В природных зонах, на площади 1000 квадратных километров вокруг места, где обнаружили зараженных кабанов, властями был ограничен доступ людей. При этом для человека болезнь неопасна.

По данным властей страны, болезнь была занесена в Швецию в результате деятельности человека, а не животными.

Управляющий директор шведской ассоциации мясной промышленности Магнус Дарт сообщил агентству, что для шведской индустрии производства свинины годовые потери от запрета импорта оцениваются в 50 миллионов крон ($4,5 миллиона).

6 сентября в продукции одного из магазинов Краснодарского края обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Ранее в Ростовской области вводили режим ЧС из-за африканской чумы свиней.