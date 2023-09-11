Сбер на ВЭФ провел сессию с представителями стран БРИКС

Сбер планирует активно включиться в совместную работу над глобальными вызовами повестки устойчивого развития. Об этом на сессии «Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

На сессии Сбер собрал на ВЭФ представителей стран БРИКС. В рамках нее спикеры обсудили вызовы глобального потепления и изменения климата, а также комплексные меры по митигации их последствий, обменялись опытом осуществления энергоперехода и обеспечения устойчивости экономик своих стран, рассмотрели новые возможности для сотрудничества в области зеленых инноваций и низкоуглеродного развития и обозначили ведущую роль передовых технологий в достижении социального прогресса.

В ходе дискуссии Ведяхин подчеркнул, что в странах БРИКС активно развивается ESG-инфраструктура, что открывает для России возможности по сотрудничеству в области развития и гармонизации таксономий, рейтингов, углеродного и финансового рынков.

«Вместе с нашими партнерами мы прорабатываем идею создания Единого реестра климатических проектов. Реестр станет одним из этапов создания общерыночных углеродных механизмов и поможет выстроить еще более эффективное сотрудничество на пространстве объединения, в том числе с учетом возрастающего торгового оборота между странами-участниками. Кроме того, в следующем году мы предлагаем сформировать Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что инициатива по созданию Центра нацелена, в первую очередь, на синхронизацию межстранового регулирования в области декарбонизации и климатической повестки и обмен лучшими практиками.

В Сбере считают, что всвете решений 15-го саммита альянса, а также с учетом инициативы России по созданию Контактной группы БРИКС по устойчивому развитию и климату диалог по ESG-направлению приобретает особую актуальность.

Отмечается, что объем финансирования климатических и адаптационных проектов на пространстве БРИКС оценивается в $6–8 трлн инвестиций в год.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.