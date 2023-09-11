Стал известен объем финансирования программы развития Дальнего Востока

Объем финансирования трехлетней программы развития Дальнего Востока предполагает выделение 229 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Только на трехлетку я называл цифру 218 млрд, сейчас уже, с учетом уточненного макропрогноза — 229 млрд рублей», — сказал глава ведомства.

Силуанов охарактеризовал федеральный бюджет, как напряженный. Он отметил, что все предложения необходимо прорабатывать «на предмет реализуемости по финансам». Министр напомнил, что в последнее время российские власти уделяли серьезное внимание Дальнему Востоку и принимали программу развития его регионов.

11 сентября первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов обратил внимание, что темпы ввода нового жилья на Дальнем Востоке опередили среднероссийские значения. Он счел основным толчком к росту решение Путина о запуске программы «Дальневосточная ипотека» под 2%.

Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке могут построить новую АЭС.