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Российская экономика может перейти к росту

Bloomberg: российская экономика адаптировалась к санкциям, ожидается рост

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Экономика России продемонстрирует устойчивый рост в ближайшие годы, полагают в Минэкономразвития. Согласно основным макроэкономическим прогнозам на 2023-2026 годы, рассмотренным на совещании правительства, ВВП РФ будет расти в среднем на 2,3% ежегодно. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным МЭР, темпы роста ВВП замедлятся с 2,8% в 2023 году до 2,3% в 2024-2025 годах и 2,2% к 2026 году. Это близко к допандемийным показателям. В целом российские чиновники уверены в адаптации экономики РФ в новой реальности, констатирует издание.

В министерстве полагают, что экономике помогают переориентация торговли, рост военного производства и потребительский спрос, поддерживаемый социальными выплатами. Прогноз МЭР консервативен и близок к верхней границе оценок ЦБ. Несмотря на давление западных санкций, ведомство ожидает укрепления рубля и снижения инфляции к 4% в ближайшие три года.

В ходе Восточного экономического форума министр финансов России Антон Силуанов сообщил, о восстановлении экономики РФ. По словам главы Минфина, восстановление экономики идет более динамичными темпами, чем прогнозировалось.

Ранее в ЦБ РФ дали прогноз по росту экономики России.

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