Объем проектов по коммерческому банковскому сопровождению в Сбере превысил 22 млрд рублей

Сбер фиксирует возрастающий спрос на услугу контроля целевого использования средств «Коммерческое банковское сопровождение» со стороны крупнейших клиентов. Сейчас на сопровождении банка находится 1,1 тыс. проектов на общую сумму 22,5 млрд рублей, заявил на VIII Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Коммерческое банковское сопровождение помогает предотвратить нецелевое расходование средств по проекту, в том числе выделяемых в виде субсидий и грантов из федерального и региональных бюджетов, не затягивая при этом сроки его реализации. Мы применяем разные виды контроля: на запрещенные операции, по смете, с предоставлением обосновывающих документов или реестров, проверяем участников кооперации на благонадежность и так далее», — сказал он.

Попов добавил, что заказчик получает статистику по платежам и остаткам, а также информацию о недобросовестных контрагентах онлайн в личном кабинете.

По его словам, проекты реализуются в разных отраслях экономики: строительстве жилой и коммерческой недвижимости, объектов социальной, туристической и промышленной инфраструктуры, а также в агропроме, добыче и переработке нефти, тяжелой и легкой промышленности.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф объявил финитоги Сбера за 8 месяцев.