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Путин запустил производство меди на крупнейшем в РФ месторождении

Путин запустил оборудование на обогатительной фабрике ГМК «Удокан» в Забайкалье

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии уже успели получить первый медный концентрат. Объем инвестиций в проект превысил 230 млрд рублей.

В компании уточнили, что строительство комбината на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди началось в 2019 году. Предприятие введут в эксплуатацию в два этапа. Сначала запустят две нитки измельчения, а затем — линии гидрометаллургического завода. Планируется, что производительность комбината достигнет 450 тыс. тонн меди в 2028 году.

Разработка месторождения «Удокан» началась летом 2020 года. Сегодня объем добычи составляет около 6,5 млн тонн.

В июле генеральный директор «Удоканской меди» Алексей Ящук анонсировал запуск первого пускового комплекса на месторождении Удокан в 2023 году. После реализации всех планов «Удоканская медь» намерена войти в топ-10 мировых производителей меди.

Ранее Financial Times написало, что Россия намерена стать одним из крупнейших производителей меди в мире.

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