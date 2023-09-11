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Контейнерный импорт на Восточном полигоне в 2,2 раза превысил экспорт

Ирина Ольховская: надо развивать железнодорожные узлы Дальневосточного полигона

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Depositphotos

На дальневосточном направлении с лета 2022 года наблюдается разбалансировка железнодорожного контейнерного импорта и экспорта, заявила в рамках сессии «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество» на ВЭФ генеральный директор ООО «Универсальная логистика» Ирина Ольховская.

«Импорт в 2,2 раза превышает экспорт. В сравнении с 2018 годом на дальневосточном направлении грузопоток контейнеров, зерна и руды вырос практически в три раза, в то время как угля - на 18%», — сказала она.

По словам Ольховской, портовые мощности Дальневосточного бассейна уже вдвое превышают провозную способность железнодорожных подходов.

«На сегодня дефицит провозной способности железнодорожных подходов оценивается в 95 млн тонн в год, а в 2025-27 годах он может составить, с учетом текущих планов развития Восточного полигона, уже 187 млн тонн в год», — отметила она.

Ольховская добавила, что объем экспорта угля через Дальний Восток и европейскую часть страны по данным за восемь месяцев 2023 года можно назвать равновесным.

«Через дальневосточные порты экспортировано 72 млн тонн угля, а через европейскую часть страны - 63 млн тонн. Более того, объем идущего на экспорт угля через порты Дальневосточного бассейна включает кузбасский уголь и уголь восточной части России, добываемый в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае», — заключила она.

ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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ВЭФ-2023
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