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Глава ВТБ высказался против продажи иностранцами бизнеса в России

Костин предложил запретить западным компаниям продавать свои активы в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что западным компаниям не следует разрешать продавать свои активы в России. По его мнению, их надо национализировать, как европейские власти поступили с дочерними структурами российского банка. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Костин заявил, что не надо позволять иностранцам продавать бизнес в России. «Надо поступать, как они: забирать, как забрали у нас два банка», — сказал он.

Ранее ВТБ лишился контроля над европейскими «дочками» после введения санкций. Банк предлагал обменять свой западный бизнес на российские активы иностранных банков, но получил отказ.

По данным ЦБ, с начала года иностранцы совершили около 200 сделок по продаже активов в РФ. Сейчас такие сделки возможны по разрешению спецкомиссии. Однако Костин последовательно выступает за ограничение уходящего бизнеса.

Кроме того, глава ВТБ предложил национализировать западные активы в России в ответ на действия европейских регуляторов. Это позволит поддержать отечественные компании, считает банкир.

Недавно глава ВТБ заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК.

Ранее Костин рассказал о решении проблемы с конвертацией рупий.

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