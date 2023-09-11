Силуанов сообщил о восстановлении экономики России

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в российском бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование всех приоритетных направлений развития, включая оборону, интеграцию новых регионов, а также социальную поддержку и технологическое обновление. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

По словам главы Минфина, восстановление экономики идет более динамичными темпами, чем прогнозировалось. По итогам года темпы роста ВВП составят более 2% (ранее прогнозировалось 2,5%). Ненефтегазовые доходы федерального бюджета также остаются положительными относительно прошлого года.

Благодаря высоким поступлениям от экспорта нефти и газа удалось перейти к накопительной политике в Фонде национального благосостояния.

Силуанов отметил устойчивый тренд улучшения бюджетной ситуации, позволяющий прогнозировать плановый дефицит бюджета в текущем году в размере 2% ВВП, как и было заложено. При этом структурный дефицит будет постепенно снижаться до выполнения бюджетного правила в 2025 году.

Ранее в ЦБ РФ дали прогноз по росту экономики России.