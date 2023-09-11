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Глава ВТБ оценил возможность полной финансовой блокады России

Костин: полная финансовая блокада России со стороны Запада маловероятна

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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что полная финансовая блокада России со стороны стран Запада маловероятна. Так он оценил возможность прекращения притока долларов в страну в интервью РБК.

Также банкир отметил, что и сама Россия не должна добровольно отказываться от долларов и евро.

Костин также сообщил о том, что российские бизнесмены должны отказаться от идеи выйти из-под санкций и вернуться в досанкционные времена. По мнению главы ВТБ, «первый шок» бизнес России пережил.

Кроме того, Костин выразил мнение, что реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится.

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предложил устроить трибунал и привлечь к ответственности всех, кто вводит односторонние незаконные санкции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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