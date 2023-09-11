Глава ВТБ оценил возможность полной финансовой блокады России

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что полная финансовая блокада России со стороны стран Запада маловероятна. Так он оценил возможность прекращения притока долларов в страну в интервью РБК.

Также банкир отметил, что и сама Россия не должна добровольно отказываться от долларов и евро.

Костин также сообщил о том, что российские бизнесмены должны отказаться от идеи выйти из-под санкций и вернуться в досанкционные времена. По мнению главы ВТБ, «первый шок» бизнес России пережил.

Кроме того, Костин выразил мнение, что реальная единая валюта стран БРИКС в ближайшем будущем не появится.

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предложил устроить трибунал и привлечь к ответственности всех, кто вводит односторонние незаконные санкции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.