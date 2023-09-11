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Минфин Украины спрогнозировал ослабление курса гривны в 2024 году

Минфин Украины: гривна должна ослабнуть до среднегодового курса 41,4 грн/$1

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Минфин рассчитывает на ослабление гривны до среднегодового курса 41,4 грн/$1 в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Марченко, такой прогноз был сделан Минэкономики Украины и другими уполномоченными структурами, на которые ориентируется Минфин. Министр подчеркнул, что речь идет о среднегодовом курсе.

Марченко сообщил об этом на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины» в Киеве. По его словам, Минфин обеспокоен укреплением гривны, поскольку это негативно сказывается на экспортно-ориентированном бизнесе и экономике страны в целом. «Экспорт не растет вообще, тогда как ситуация с импортом обратная», — отметил министр.

Однако Марченко уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию национальной валюты. Нацбанк сохраняет официальный курс гривны на уровне 36,57 грн/$1 с конца июля, тогда как на наличном рынке курс стабилизировался до 38 грн/$1. Члены ЕБА в сентябре прогнозировали среднегодовой курс 41 грн/$1 в 2024-м.

В конце августа стало известно, что госдолг Украины за июль вырос на $4 млрд в июле.

Ранее власти Украины анонсировали увеличение военного налога втрое.

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