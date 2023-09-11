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Решетников поделился экономическим прогнозом на будущий год

Глава Минэка Решетников уверен в устойчивости экономики России в 2024 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что экономика России в будущем году останется устойчивой. Об этом сообщает РБК.

Ситуацию в экономической отрасли в 2024-м году он оценил на полях Восточного экономического форума.

«В следующем году мы видим вполне разумную конструкцию бюджета. В целом она [экономика РФ] выглядит вполне приличной и устойчивой», — обратил внимание глава Минэкономразвития РФ.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что дефицит федерального бюджета РФ уложится в прогнозные 2% ВВП в 2023 году. Кроме того, он заверил, что в ближайшие годы будет сохранен ответственный подход к финансам и обеспечено безусловное финансирование всех обязательств и приоритетов.

В конце прошлой недели премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что бюджет по итогам августа исполнен с профицитом. По словам премьера, профицит составил около 230 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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