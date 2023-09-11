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Минфин прогнозирует сокращение дефицита бюджета

Силуанов: Минфин ожидает дефицит бюджета в 2023 году на уровне 2% ВВП

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ уложится в прогнозные 2% ВВП в 2023 году. Об этом пишет «Прайм».

По словам Силуанова, устойчивое улучшение бюджетной ситуации позволяет ожидать исполнение бюджета с дефицитом на уровне первоначального прогноза. Министр отметил, что бюджет предусматривает нормализацию бюджетной политики.

«Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила», — добавил Силуанов.

Кроме того, динамика расходов бюджета остается на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года, констатировал Силуанов. Он заверил, что в ближайшие годы будет сохранен ответственный подход к финансам и обеспечено безусловное финансирование всех обязательств и приоритетов.

В конце прошлой недели премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет по итогам августа исполнен с профицитом. По словам премьера, профицит составил около 230 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил о росте экономики России во второй половине лета.

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