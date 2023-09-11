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Россиянам рассказали, на что обращают внимание банки при выдаче ипотеки

Кредитный эксперт Сафронов: кредитная история обнуляется раз в 10 лет

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Pexels

Принимая решение о выдаче ипотеки, банки, как правило, обращают внимание на кредитную историю заемщика, а также на род деятельности компании, в которой он работает. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов.

«Напомню, что полное обнуление кредитной истории происходит по истечении десяти лет. Также банк может отказать работникам компаний определенных сфер деятельности или профессий, в которых получение дохода связано с большими рисками, например казино», — напомнил эксперт.

Он добавил, что банк, вместо отказа в ипотеке, может одобрить меньшую сумму. Такое решение, по его словам, принимается в зависимости от рисковой политики конкретной финансовой организации, — к примеру, если человек имеет высокую кредитную нагрузку.

В начале сентября Центробанк РФ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой. На первом месте по итогам семи месяцев стала Якутия — здесь кредиты выдают в среднем под 6,11%. За ней следуют Амурская область (6,31%), Приморье (6,54%) и Сахалин (6,85%).

Ранее в Минцифры рассказали о планах по предоставлению льготной ипотеки IT-специалистам.

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