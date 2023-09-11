ФАС проверит поставщиков топлива в России

Федеральная антимонопольная служба России объявила о начале проверки в сфере реализации бензина и дизтоплива. Речь идет о возможных злоупотреблениях при установлении цен в мелкооптовом сегменте. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как сообщили в ФАС, проверка направлена на выявление фактов недобросовестной конкуренции и нарушений антимонопольного законодательства. В частности, регулятор проверит соответствие установленных цен объективным экономическим обоснованиям.

Также будет рассмотрен вопрос о возможном сговоре компаний или действиях с целью ограничения конкуренции. Это могло бы привести к завышению тарифов на горюче-смазочные материалы.

Проверка охватит оптовые и розничные компании, работающие с ГСМ. ФАС намерена установить факты нарушений и привлечь виновных к ответственности. Это должно предотвратить злоупотребления в данном секторе.

Напомним, на прошлой неделе биржевые цены на дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95 установили новые исторические рекорды.

Ранее власти РФ сообщили о поиске оптимальной настройки демпфера по топливу.