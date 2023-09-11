В Минэнерго рассказали о мерах по сдерживанию цен на бензин

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости, что министерство работает с бизнесом для того, чтобы цена на бензин не росла опережающими темпами, несмотря на то, что стоимость топлива в России формируется рыночным способом.

«В России цены на бензин рыночные, и от законов экономики мы не собираемся уходить. Введение госрегулирования, как и во всем, не только с бензином, всегда приводит к известным результатам. В истории страны такое уже было», — пояснил министр.

По его словам, рынок топлива в России должен быть умеренно контролируемым. Минэнерго работает с компаниями, в частности увеличивает нормативы продаж топлива через биржу.

До этого Шульгинов говорил, что текущие проблемы на рынке топлива не связаны с корректировкой демпфера. По его словам, осложнения сейчас в большей степени связаны с курсом валют и проблемами у НПЗ.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.