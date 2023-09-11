Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэкономразвития РФ ожидает запуска безвизового группового туробмена с Индией в 2024 году

Минэкономразвития запустит безвизовый групповой туробмен с Индией в 2024 году

close
100%
Amit Dave/Reuters

В соответствии с заявлением заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туристического обмена с Индией в 2024 году. Об этом информирует РИА Новости.
Вахруков отметил, что Россия уже выполнила все необходимые шаги и ожидает ответа от индийских коллег. Он также подчеркнул, что двусторонние отношения между странами постоянно развиваются.

Министр выразил надежду на завершение процесса соглашения уже в этом году, с фактическим запуском безвизового группового туробмена в следующем году.

В сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров сообщил о планах отменить визы для россиян. По словам дипломата, инициативу принял ключевой исполнительный орган республики, Совет министров. В данный момент, для получения визы необходимо собрать билеты, справки с места работы и о состоянии счета, а также оплатить консульский сбор в размере 100$.

Также Армения и ОАЭ собираются отменить визовый режим. В пресс-службе министерства уточнили, что ранее либерализация визового режима действовала только для владельцев дипломатических паспортов. Теперь же, согласно протоколу, отмена визовых требований будет распространяется и на граждан с общегражданскими паспортами.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях