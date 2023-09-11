Минэкономразвития РФ ожидает запуска безвизового группового туробмена с Индией в 2024 году

В соответствии с заявлением заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туристического обмена с Индией в 2024 году. Об этом информирует РИА Новости.

Вахруков отметил, что Россия уже выполнила все необходимые шаги и ожидает ответа от индийских коллег. Он также подчеркнул, что двусторонние отношения между странами постоянно развиваются.

Министр выразил надежду на завершение процесса соглашения уже в этом году, с фактическим запуском безвизового группового туробмена в следующем году.

В сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров сообщил о планах отменить визы для россиян. По словам дипломата, инициативу принял ключевой исполнительный орган республики, Совет министров. В данный момент, для получения визы необходимо собрать билеты, справки с места работы и о состоянии счета, а также оплатить консульский сбор в размере 100$.

Также Армения и ОАЭ собираются отменить визовый режим. В пресс-службе министерства уточнили, что ранее либерализация визового режима действовала только для владельцев дипломатических паспортов. Теперь же, согласно протоколу, отмена визовых требований будет распространяется и на граждан с общегражданскими паспортами.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.