Минэнерго объяснило перебои с топливом на юге РФ

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что перебои с топливом на юге России возникли вследствие стремления поставщиков создать искусственный дефицит в туристический сезон путем закрытия заправок. Заявление было сделано министром для РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

По словам Шульгинова, Минэнерго предпринимает усилия с целью пресечь подобные действия.

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации», — заявил Шульгинов. При этом он подчеркнул, что внутренние потребности в топливе полностью обеспечены производством.

22 августе в Минэнерго заявили о сложностях поставок топлива на юг РФ в туристический сезон. Тогда причиной дефицита была названа высокая загруженность железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Ранее российские нефтяники пообещали в необходимом объеме снабдить аграриев топливом.