Глава Минэнерго сообщил о снижении экспорта российской электроэнергии в Китай

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Россия на данный момент немного снизила экспорт электроэнергии в Китай, передает телеканал «Россия 24».

«Что касается электроэнергии — у нас пока есть проблема. Мы немного уменьшили экспорт в Китай. Это связано, опять же, с аварийностью», — сказал министр.

Накануне Николай Шульгинов рассказал, что объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году будет ниже, чем в 2022-м.

Он также сообщил, что Москва проводит с Тегераном и Баку переговоры, касающиеся возможности экспорта 300 МВт электроэнергии с использованием имеющейся инфраструктуры через Азербайджан в Армению и далее в Иран.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.